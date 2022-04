क्या होगा, अगर भारत, चीन और रूस दोस्त बन जाएं? क्या ऐसा संभव है? अमेरिका की मनमर्जी हो जाएगी खत्म?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 27: इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब कड़वे से कड़वे दुश्मन जिगरी दोस्त बने हैं और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भी अटा पड़ा है, जब एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गये हों। खासकर जियो पॉलिटिक्स... यानि दुनिया की राजनीति में सहयोगियों का बदलना आपसी हितों के आधार पर तय किया जाता है। दुनिया में अभी भी सुपरपावर अमेरिका भी है और रूस को अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंधों के जाल में जकड़ा है और भारत समेत कई देशों पर जिस तरह से अमेरिकन नीति ही मानने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है, वो साफ तौर पर अमेरिका की जिद, अहंकार और सबसे ताकतवर होने की बात को दर्शाता है। लेकिन, यूक्रेन युद्ध के बाद एक सवाल ज्यादातर लोगों के जेहन में उठ रहे हैं और वो सवाल ये, कि क्या होगा, अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ जाएं? क्या ये 'गठबंधन' बन पाएगा? क्या अमेरिका की वर्चस्ववादी आदतों को काउंटर कर पाएगा? आइये जानने की कोशिश करते हैं।

साथ मिलकर रूस का रेस्क्यू कर पाएंगे भारत और चीन? यूरोप के खिलाफ काम करेगा पुतिन का 'एशिया प्लान'?

Can India, China and Russia have a strong friendship and if it happens, what will be its impact on the whole world.