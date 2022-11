अमेरिका की घरेलू राजनीति का भारत पर असर नहीं, यूक्रेन और अन्य देशों के लिए क्या हैं मायने?

International

अमेरिका के (America) मिड-टर्म इलेक्शन (Mid Term Election) यानी मध्यावधि चुनाव का भारत समेत दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जानने वाला विषय है। हालांकि, भारत को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए नई दिल्ली को इस संबंध में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं, इससे यूक्रेन की फंडिंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इसको लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। वह इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है जो डेमोक्रेट से आते हैं।

Since India has support from both Democrats and Republicans not much is expected to change for New Delhi. However, Ukraine could see its funding dry up, and Joe Biden’s hopes of reviving the Iran nuclear deal might be dashed if the Republicans take control