तालिबान सरकार लड़कियों को देगी छूट, 'शरारती महिलाएं' घरों में कैद रहेंगी

काबुल, 19 मई : अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी को लेकर तालिबान सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। देश में तालिबानी शासन में लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा दी गई। लेकिन खबर है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी को लेकर जल्द ही तालिबान सरकार की तरफ से गुड न्यूज मिलने वाली है।

A senior Taliban official has repeated that the group will allow more rights for women but he had a message for 'naughty women...