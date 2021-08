Video:तालिबान अमेरिकी चौपर से कंधार की निगरानी कर रहा था या कुछ और ? क्यों उठ रहे हैं सवाल

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 31 अगस्त: सोमवार को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के कूच करने की मियाद खत्म हो रही थी। अमेरिकी सेना वहां से आनन-फानन में बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग रही थी। रात 12 बजे की तय समय-सीमा की उलटी गिनती शुरू थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था। यह वीडियो 60 लाख अमेरिकी डॉलर की कीमत वाले ब्लैक हॉक चौपर का था, जो कंधार शहर के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। लोग मान कर चल रहे थे कि तालिबान के हाथ लगे 33 अमेरिकी ब्लैक हॉक के बेड़े का ही यह एक चौपर था। लेकिन, सवाल इसलिए उठा कि चौपर से एक शख्स रस्सी के सहारे झूल क्यों रहा था, जिसपर अमेरिका तक में कोहराम मचा हुआ है।

Our Air Force! At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf

English summary

The Taliban was flying an American Black Hawk chopper over the city of Kandahar, in which a man was seen dangling,people asking why