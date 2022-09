विमानों में भयानक turbulence की चेतावनी, हड्डियां तक टूटने का खतरा, असाधारण है कारण

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 सितंबर: वैज्ञानिकों ने आने वाले समय में विमान यात्रा को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। इसकी वजह ये है कि विमान यात्रा के दौरान होने वाले एयर टर्ब्युलन्स (वायुमंडलीय विक्षोभ ) के मामले बढ़ने और इसके बहुत ही ज्यादा गंभीर होने की आशंका जताई गई है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर करीब 9 साल की रिसर्च के बाद पहुंचे हैं और यह टर्ब्युलन्स इतना भयानक हो सकता है कि यात्रियों के शरीर की हड्डियां तक टूट सकती हैं। वैसे भी हाल के समय में इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है और दर्जनों लोगों को अस्पताल तक में दाखिल करवाना पड़ा है। एक बड़ी बात ये है कि अब वैज्ञानिक ने इसके बढ़ते जाने के कारण का भी पता लगा लिया है।

English summary

Scientists have given a big warning about air travel in the coming times. The reason for this is that the cases of air turbulence during the flight have been increased and it is feared to be very serious