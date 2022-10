रूस नॉर्ड स्ट्रीम से यूरोप को गैस आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार, पुतिन की पेशकश खारिज

International

पोलैंड में कच्चे तेल की पाइपलाइन में रिसाव के चलते रूस से यूरोप को होने वाली तेल आपूर्ति में कमी आई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से यूरोप को गैस की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की है जिसे बर्लिन ने तुरंत खारिज कर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर जांच से साबित होता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 लिंक ( gas supplies via Nord Stream 2) संचालित करने के लिए सुरक्षित है तो रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।

English summary

Russian President Vladimir Putin has said Moscow is ready to resume gas supplies to the European Union via a link of the Germany-bound Nord Stream 2 pipeline under the Baltic Sea – an offer quickly rejected by Berlin.