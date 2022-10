चाहे जो मर्जी नियम बना लो, रूस किसी भी हाल में कम कीमत पर नहीं बेचेगा तेल, पुतिन का G-7 देशों को खुला चैलेंज

International

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने कहा है कि वह नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप को गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि उनका देश किसी भी हालत में कम कीमत पर तेल नहीं बेचने नहीं जा रहा है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल की कीमत पर कैप (lower price cap) लगाने जा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वे चाहे कोई नियम बना लें लेकिन रूस अपना तेल को किसी भी हालत में कम कीमत पर नहीं बेचेगा।

