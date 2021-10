बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भारी हिंसा, मंदिरों को लगातार तोड़ रही है मुस्लिम भीड़, 2 और हिंदुओं की मौत

International

Abhijat Shekhar

ढाका, अक्टूबर 16: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है, मानो शेख हसीना की सरकार ने हिंदु अल्पसंख्यकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और अलग अलग इलाकों से हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2 और हिंदुओं को बांग्लादेश में मार दिया गया है और कई मंदिरों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है।

English summary

There is heavy violence against Hindus in Bangladesh and temples are being vandalized continuously. According to the latest report, two more Hindus have been killed by a mob of Muslims.