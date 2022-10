'ड्रैगन' की अकड़ ढीली करेगा US! ताइवान और अमेरिका 'घातक' हथियार बनाएंगे, चीन के लिए 'खतरा'

International

oi-Artesh Kumar

ताइवान (Taiwan) के खिलाफ चीनी (Chinese) आक्रमकता को रोकने के लिए अमेरिका (US) ताइपे के साथ मिलकर हथियारों का उत्पादन करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस विषय पर एक व्यापारिक लॉबी ने बताया कि, चीन के खिलाफ ताइवान की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए हथियारों के हस्तांतरण में तेजी लाने के उद्देश्य से इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है।

English summary

The U.S. government is considering a plan to jointly produce weapons with Taiwan, a business lobby said on Wednesday, an initiative intended to speed up arms transfers to bolster Taipei's deterrence against China.