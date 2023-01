अमेरिका में स्पीकर चुनाव पर ऐतिहासिक संघर्ष, लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही स्थगित

रिपब्लिकन सांसदों के बीच नये स्पीकर के चुनाव के लिए बातचीत जारी है, क्योंकि हाउस में उन्हीं की पार्टी को बहुमत है। रिपब्लिकन्स के लिए ये चुनाव काफी आसान माना जा रहा था, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई खेमे बन चुके हैं।

US Speaker Election: अमेरिकी इतिहास में स्पीकर चुनाव के लिए जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है, वैसा संघर्ष आज तक नहीं हुआ है और लगातार तीसरे दिन भी अमेरिकी संसद को बिना स्पीकर का चुनाव किए स्थगित कर दिया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, केविन मैक्कार्थी का 11 मतों से स्पीकर चुनाव हारने के बाद लगातार तीसरे दिन अमेरिकी संसद में नये स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया है।

