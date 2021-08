अफगानिस्तान में हार पर लेफ्टिनेंट कर्नल का फूटा गुस्सा, बताई अमेरिका की गलती तो नौकरी से निकाले गये बाहर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 29: अफगानिस्तान में हार और काबुल एयरपोर्ट पर में कोहराम के बाद अमेरिकी में लीडरशिप के खिलाफ सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। पहले अफगान कमांडर ने हार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया था, और अब अमेरिका के लेफ्टिनेंट कर्नल ने बगावत कर दिया है। जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अमेरिकी सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताने वाले इस लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम है स्टुअर्ट शेलर।

Marine officer Stuart Scheller has been relieved from duty for this video.

अफगानी बच्चों के लिए मां का दूसरा रूप बन गई थी अमेरिका की महिला नौ-सैनिक, आतंकियों ने छीन ली जिंदगी

English summary

After the Kabul incident, a US Marine officer who questioned the US administration has been fired from the army.