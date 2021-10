चीन को जवाब देने अमेरिका ने भी दागा हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, बीच में ही फेल हो गया रॉकेट

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 22: दुनिया के दो महाशक्तिशाली देशों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में कहीं ये दुनिया ही बर्बाद ना हो जाए और अमेरिका और चीन के बीच चल रही इस 'लड़ाई' में कहीं करोड़ों लोगों मारे ना जाएं। ये आशंका हम इसलिए जता रहे हैं, क्योंकि इसी साल जुलाई और अगस्त महीने में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बम का परीक्षण अंतरिक्ष में किया है और जैसे ही इसकी खबर अमेरिका को लगी है, अमेरिका स्तब्ध है और जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को बताना चाह रहा है कि असली बादशाह वही है, लेकिन इस जल्दबाजी में अमेरिका ने फिजिक्स के नियमों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है और उसी वजह से अमेरिका का रॉकेट फेल हो गया है।(सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

