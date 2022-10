US airstrike in Syria: अमेरिकी एयर स्ट्राइक में Islamic State के दो खूंखार आतंकी ढेर

International

oi-Artesh Kumar

US (अमेरिका) ने सीरिया में हवाई हमला करके इस्लामिक स्टेट (Islamic State) के दो जिहादी अधिकारियों (jihadist group official) को मार गिराया है। सेना के मध्य कमान (CENTCOM-सेंटकॉम) ने कहा कि इस सफल मिशन के तहत अमेरिकी सेना ने आईएस के दो जिहादी अधिकारियों को टॉरगेट किया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया।

English summary

The operations are the latest US effort to clamp down on IS jihadists who have been territorially defeated but still orchestrate attacks in Syria and neighboring Iraq.