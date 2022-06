तुर्की के राष्ट्रपति ने देश का बदल दिया नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा

International

अंकारा, 02 जूनः संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अब नया नाम तुर्की (Turkey) की जगह तुर्किये (Türkiye) कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसोग्लू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा था, जिसमें तुर्की का नाम तुर्किये करने का अनुरोध किया गया था। दुजारिक ने आगे कहा कि पत्र मिलने के तुरंत बाद ही नाम बदल दिया गया है।

English summary

the Republic of Turkey’s country name at the organisation from “Turkey” to “Türkiye”, following a request from Ankara for the change.