जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले PM ऋषि सुनक, यूक्रेन को देंगे समर्थन

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने यूक्रेन की अपनी पहली यात्रा की। यहां उन्होंने राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) से मुलाकात की। बता दें कि, रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलना जारी है। अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर चुके हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कीव का दौरा किया है। उनका यह दौरा पीएम पद ग्रहण करने के 24 दिन बाद ही आया है।

ऋषि सुनक कीव पहुंचे

पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस ने भी यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखा था। इससे पहले युद्ध के बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने कीव का दौरा किया था। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति के प्रेस कार्यालय ने दोनों की मुलाकात का फोटो जारी कि‍या।

जेलेस्की से ऋषि की मुलाकात

जेलेंस्की ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, युद्ध के पहले दिनों से, यूक्रेन और ब्रिटेन सबसे मजबूत सहयोगी रहे हैं। आज की बैठक के दौरान, हमने अपने देशों और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।बता दें कि, रूस-यूक्रेन युद्ध को करीब नौ महीने हो चुके हैं। रूस अपनी मिसाइलों से लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला बोल रहा है। इस बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव की अपनी पहली यात्रा की और यूक्रेन को दृढ़ समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया।

Britain knows what it means to fight for freedom.

We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧

Британія знає, що означає боротися за свободу.

Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa