ब्रिटिश PM लिज ट्रस ने चुप्पी तोड़ी, कहा- गलतियों के लिए माफी मांगती हूं, गद्दी छोड़ने पर कही ये बात

International

ब्रिटेन (Britain) की प्रधानमंत्री लिज ट्रस (Liz Truss) ने आखिरकार चुप्पी तोड़ डाली है। लिज ट्रस ने संसद और पार्टी में उठ रहे सवालों के बीच बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ब्रिटेन के लोगों से माफी मांगी है। पीएम लिज ट्रस ने कहा है कि उनसे निर्णय लेने में जो गलतियां हुईं हैं उसके लिए वह ब्रिटेन की जनता से माफी मांगती हैं। हालांकि, इसके साथ ही ट्रस ने कहा कि अगले चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी उनके नेतृत्व में ही उतरेगी।

English summary

UK Prime Minister Liz Truss apologized for going 'too far too fast' with economic reforms that caused investors' confidence to evaporate and her poll ratings to plunge.