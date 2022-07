धरती के समंदर में छिपे हैं Aliens! तो क्या Einstein के सहयोगी ने लिया था एलियंस का इंटरव्यू?

International

लंदन, 7 जुलाई : दो जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस (World UFO Day) मनाया गया था। यह दिवस उड़नतश्तरियों को समर्पित है। एलियंस और उड़नतश्तरी हमारी मस्तिष्क के असीम समंदर में गोता लगाने वाली कल्पना की वह ऊंची उड़ान है, जहां हम सिर्फ और सिर्फ दूर किसी ग्रह में रहने वाले प्राणियों के विषय में ही बातें करते हैं। यह कभी खत्म नहीं होने वाली किस्से और कहानियां है। हालांकि, दूर आसमान में कौन रहता है यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि, हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। इसलिए किसी भी कथन को एक बार में खारिज कर देना नाइंसाफी होगी। हम खोजी हैं, हमें निरंतर अपने प्रश्नों का उत्तर मालूम करते रहना चाहिए। एलियंस और उनके यूएफओ एक ऐसे यक्ष प्रश्न हैं, जिनका हल जल्दी निकालने के चक्कर में हम हमेशा सुलझने के बजाय उलझ कर रह जाते हैं। बस एक सवाल रह जाता है, एलिंयस कहां हैं?

English summary

A UFO expert has claimed that aliens have "always been here" and could actually be living under our ocean - which is what has protected them from the planet's ills over the years