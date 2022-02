आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी है ये 'आकाशगंगा', एक से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगेंगे 1.6 करोड़ साल

International

oi-Akarsh Shukla

एम्सटर्डम, 20 फरवरी। अक्सर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर अंतरिक्ष कितना बड़ा है, इसका आखिरी छोर कहां है और क्या स्पेस का कोई अंत है भी या नहीं? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हम विज्ञान का सहारा लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज तक अंतरिक्ष के आखिरी छोर का पता नहीं लगाया जा सका है। स्पेश में कई आकाशगंगा है, जिनका साइज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अंतरिक्ष का न सही लेकिन आकाशगंगा कितनी बड़ी है, इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है।

यह भी पढ़ें: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिले 'एलियंस वैक्टीरिया', इस वजह से पृथ्वी पर उसे लाना चाहते हैं वैज्ञानिक

English summary

This galaxy is bigger than you think it will take 16 million years to reach from one end to the other