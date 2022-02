2050 तक अमेरिका के समुद्र तटों पर मचेगी तबाही, NOAA के वैज्ञानिक कह रहे हैं दुनिया के लिए खतरे की घंटी

International

वॉशिंगटन, 16 फरवरी: जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट की वजह से अब अमेरिका पर भी खतरा मंडराने लगा है। मंगलवार को वहां वैज्ञानिकों ने समुद्र के जलस्तर बढ़ने को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट दी है, जिससे व्हाइट हाउस के भी पसीने छूटने लगे हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले एक सौ साल में अमेरिका के आसपास समुद्र के स्तर में जितनी वृद्धि हुई है, आने वाले तीन दशकों में ही उतना समुद्र तल बढ़ सकता है। अमेरिका ऐसा देश है, जिसका कोई ना कोई इलाका आए दिन किसी ना किसी भयानक तूफान जैसे प्राकृतिक घटनाओं की चपेट में आता रहता है। लेकिन, आने वाले 30 वर्षों में खासकर तटीय इलाकों में तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है।

There will be an increase of 10 to 12 inches in sea level in US by 2050, NOAA's technical report presented a frightening picture for the coastal areas