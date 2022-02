Russia-Ukraine crisis: रूस की वजह से सारी दुनिया भुगतेगी, डर के ये मुख्य चार कारण जान लीजिए

International

मास्को, 23 फरवरी: पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की तैनाती को अमेरिका आधिकारिक तौर पर 'आक्रामण' कहने लगा है, जबकि शुरुआत में इस शब्द के इस्तेमाल से वो बच रहा था। दूसरी तरफ जबसे रूसी संसद ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया है, पूर्वी यूक्रेन में रूस-समर्थक अलगाववादियों की ओर से हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन की सेना ने बुधवार को दावा किया है कि इस हमले की वजह से पिछले 24 घंटे में हुए सीजफायर के उल्लंघन के मामलों में काफी इजाफा हो गया है और एक जवान की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। लेकिन, यह संकट सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहने वाला है। यहां से उठी आग की लपटों की तपिश पूरी दुनिया को जल्द ही महसूस होने वाली है।

