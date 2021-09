यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करना चाहता है तालिबान, क्या आतंकी संगठन को दी जाएगी बोलने की 'आजादी'?

International

Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 22: तालिबान को काबुल पर कब्जा किए हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वैश्विक समुदाय ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। लेकिन, तालिबान चाहता है कि वो यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेंबली को संबोधित करे। इसके लिए तालिबान ने अपने राजनयिक के नाम की घोषणा भी कर दी है। तालिबान ने अपने प्रवक्ता मोहम्मद सुहैल शाहीन को चुना है। लेकिन, सवाल उठता है कि बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले और अफगानिस्तान के लोगों की आजादी छीन लेने वाले तालिबान को यूनाइटेड नेशंस में बोलने की आजादी दी जाएगी?

English summary

The Taliban has urged the United Nations to speak out. The Taliban has refused to recognize the former permanent representative of the Afghan government.