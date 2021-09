अमरूल्ला सालेह के घर पर तालिबान का कब्जा, पंजशीर घाटी में सालेह के भाई के मारे जाने की खबर

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 10: तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरूल्ला सालेह के घर पर कब्जा कर लिया है। वहीं, कई रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि तालिबान ने अमरूल्ला सालेह के भाई की हत्या कर दी है। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि न हीं की जा सकी है, वहीं पिछले पांच दिनों से अमरुल्ला सालेह भी गायब हैं।

English summary

The Taliban claimed to have captured Amrullah Saleh's house in Panjshir. There is news that Saleh's brother has been slained by the Taliban.