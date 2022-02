यूक्रेन से भारतीय छात्रों की तरह हमें भी निकालो, चाइनीज स्टूडेंट की शी जिनपिंग सरकार से गुहार

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कीव, 28 फरवरी: भारत ने 'ऑपरेशन गंगा' के तहत अबतक करीब डेढ़ हजार स्टूडेंट को यूक्रेन से निकाल लिया है। जबकि, चीन की सरकार अभी तक इस प्रक्रिया की तैयारी में ही लगी हुई है। यह दर्द बयां किया है खुद एक चाइनीज छात्र ने जो भारतीय मिशन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि उसकी सरकार भी अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से ले जाने का कोई इंतजाम जरूर करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन गंगा' को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सोमवार को चार केंद्रीय मंत्रियों हरदीप पुरी, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह को भी विशेष दूत बनाकर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में भेजने का फैसला किया है।

English summary

Chinese student living in Ukraine is very impressed by India's Operation Ganga and is urging Xi Jinping to evacuate its citizens and students like the Indian government