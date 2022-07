मंकीपॉक्स का खतरा और गहराया, स्पेन, ब्राजील में वायरस से पहली मौत दर्ज, 70% केस यूरोप में

International

oi-Artesh Kumar

मैड्रिड/रियो, 30 जुलाई : कोरोना महामारी के बीच में अब मंकीपॉक्स इंसान के लिए काल बनता जा रहा है। पूरी दुनिा में अब इस नए वायरस का खतरा गहराता जा रहा है। खबर के मुताबिक, अफ्रीका महाद्वीप के बाहर स्पेन और ब्राजील में दो लोगों की मंकीपॉक्स के कारण मौत हो गई (Spain Brazil report first monkeypox-related deaths outside Africa)। कहने का मतलब यह है कि, अब दुनिया को कोरोना के साथ-साथ मंकीपॉक्स बीमारी से भी लड़ना होगा। अगर समय रहते दुनिया सावधान नहीं होती है, तो पूरा विश्व कोरोना, मंकीपॉक्स वायरस की मार से जूझता रहेगा।बता दें कि, मई में शुरू हुए मंकीपॉक्स प्रकोप के लगभग 70 प्रतिशत मामले यूरोप में और 25 प्रतिशत अमेरिका में पाए गए हैं।

English summary

Spain and Brazil have reported one death each from monkeypox in what are thought to be the first fatalities linked to an outbreak of the disease that began in early May.