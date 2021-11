अंतरिक्ष में Elon Musk की कंपनी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रचा इतिहास, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं मिशन के कमांडर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 12: अंतरिक्ष में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और सबसे खास बात ये है कि, स्पेस एक्स के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के पीछे भारत का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे आविष्कारक कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स शुक्रवार को नये इतिहास का निर्माण किया है।

English summary

SpaceX has created history by bringing the 600th NASA astronaut to the International Space Station and the commander of this NASA mission is an Indian-origin astronomer.