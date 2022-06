एलन मस्क की आलोचना पड़ी महंगी, SpaceX ने कर्मचारियों को नौकरी से किया बाहर

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 18 जून : टेस्ला (Tesla) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स(SpaceX) ने अपने कई कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार, एक खुला पत्र लिखते हुए इन कर्मचारियों ने मस्क के व्यवहार के लिए उनकी आलोचना की थी।

एलन की आलोचना, कर्मचारियों की नौकरी गई

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स ने एक ई-मेल का हवाला देते हुए कहा गया है कि कंपनी ने उन कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी हैं, जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसे प्रसारित किया। पत्र लिखने वालों ने मस्क के कार्यों की निंदा की थी। उनका कहना था कि मस्क ने हाल के हफ्तों में कर्मचारियों का ध्यान भटकाने और उन्हें शर्मिंदा करने वाले कई कदम उठाए हैं।

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं। फिलहाल यह नहीं पता चल पाया है कि स्पेसएक्स के कितने कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की सेवाएं बृहस्पतिवार को समाप्त की गईं।

ट्विटर के लिए 44 बिलियन यूएस डॉलर का सौदा

बता दें कि, टेस्ला प्रमुख मस्क वर्तमान में ट्विटर खरीदने के लिए 44 बिलियन अमरीकी डालर का सौदा कर रहे हैं। इससे पहले मस्क ने कहा था कि इसमें फर्जी अकाउंट की गणना के कारण ट्विटर इंक का अधिग्रहण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें : एलन मस्क ने ट्विटर को सफल बनाने के दिए टिप्स, कहा- TikTok और WeChat की तरह इस पर काम करना होगा

English summary

Elon Musk's SpaceX has fired several employees involved in writing an open letter that was critical of the billionaire's public behaviour, according to a media report.