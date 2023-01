8,000 से ज्यादा सैटेलाइट लगा रहे पृथ्वी का चक्कर,सितारे देखना भी होगा मुश्किल, वैज्ञानिकों ने दी ये चेतावनी

अंतरिक्ष मे जमा हो रहे सैटेलाइट कचरे पर अब वैज्ञानिकों ने भी चिंता जतानी शुरू कर दी है। आने वाले कुछ ही वर्षों में हालात ऐसे बन सकते हैं कि आसमान में सितारे की जगह सिर्फ सैटेलाइट ही घूमते दिखेंगे।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

धरती पर महानगरों की तरह अंतरिक्ष में भी कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया है। लेकिन, यह पृथ्वी वाले कचरे से ज्यादा भयावह साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पुराने पड़े और खराब हो चुके सैटेलाइट के कचरों से दुनिया को सावधान किया है। आने वाले समय में इनकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए कि यदि अभी प्रदूषण कम रहने पर कभी-कभार आसमान में सितारे देखने का सौभाग्य मिल भी जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब आकाश में सितारों की जगह मानव निर्मित सैटेलाइट ही सैटेलाइट घूमते नजर आएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं।

English summary

There seems to be a pile of garbage being generated in space due to satellites. Scientists have given a very serious warning about this that in future, instead of stars, only satellites will be visible from the earth