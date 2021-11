सानिया-शोएब ने पाकिस्तान में लॉन्च किया परफ्यूम 'Allrounder', इवेंट में शानदार अंदाज में दिखा कपल

International

कराची, 29 नवंबर। भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा इन दिनों अपने ससुराल यानी कि पाकिस्तान में हैं, जहां उन्होंने अपने पति और पाक स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक संग एक परफ्यूम लॉन्च किया है। इस इवेंट पर सानिया-शोएब एक दम रॉयल लुक में नजर आएं, दोनों के बीच की मोहब्बत बखूबी दोनों की आंखों में नजर आ रही थी। आपको बता दें सानिया-शोएब ने दो परफ्यूम लॉन्च किया है।

English summary

Pakistani cricketer Shoaib Malik and his wife, Indian tennis sensation Sania Mirza, on Saturday stunned Karachi fans with their styles as they attended an event to launch their perfume brands in Pakistan.