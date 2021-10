बरगाम एयरपोर्ट पर कई मिलिट्री विमान उतरे, क्या तालिबान की मदद करने पहुंच गई है चीन की सेना?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 03: अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कई सैन्य विमानों के पहुंचने की रिपोर्ट आ रही हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा बरगाम एयरपोर्ट खाली करने के बाद अब चीन ने अपनी सेना को बरगाम एयरपोर्ट पर भेज दिया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ घंटों में बरगाम एयरपोर्ट पर कई सैन्य विमानों के उतरने की खबर मिल रही है और सोशल मीडया पर कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें एयरबेस पर फ्लडलाइट्स दूर से ही जलते देखे जा रहे हैं।

English summary

Several military planes are reported to have landed at the Bargam airbase and there is a possibility that Chinese forces have reached Afghanistan to help the Taliban.