न्‍यूयॉर्क। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीक पर है। संक्रमितों और मृतकों का आंकड़ा रिकॉर्ड छू रहा है। वहीं इसके प्रभाव से बचने के लिए 18 साल से उपर के लोग वैक्‍सीन लगवाना चाह रहे हैं लेकिन वैक्‍सीन की कम उपलब्‍धता मुश्‍किल पैदा क रही है। देश में वैक्‍सीन उपलब्‍ध कराने के चलते भारतीय वैक्सीन कंपनियां विदेशों में सप्लाई नहीं कर पा रही है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को कोरोना का टीका वैश्विक समुदाय को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

WHO चीफ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयियस ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमध भारत में ही कम होता है सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए COVAX प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त एसआईआई कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। घेब्रेयियस ने कहा है कि पूर्व में ही सीरम इंस्‍टीट्यूट से कोवैक्‍स के तहत वैक्‍सीन के आपूर्ति का करार किया गया है। गौरतलअ है कि कोवैक्‍स एक वैश्‍विक पहल है जिसके तहत दुनियाभर में कोरोना वैक्‍सीन की आपूर्ति की जानी है। इसका पूरा कंट्रोल डब्‍लूएचओ के हाथ में है।

इतना ही नहीं डब्‍लूएचओ की यूनिट यूनिसेफ जो महिलाओं और बच्‍चों के लिए है ने भी सीरम से कोवैक्‍स करार को पूरा करने के लिए कहा है। एक कॉन्‍फ्रेंस में डब्‍लूएचओ चीफ ने कहा कि दुनियाभर में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और इसके चलते वैक्‍सीन की सप्‍लाई प्रभावित हुई है। उन्‍होंने कहा कि भारत में इस समय इस जानलेवा वायरस का प्रकोप सबसे ज्‍यादा है। ऐसे में एक बार जब भारत इस विनाशकारी वायरस का प्रकोप हो जाए तो वैक्‍सीन निर्माताओं को कोवैक्‍स की प्रतिबद्धता पूरी करने पर ध्‍यान केंद्रित करना चाहिए।

