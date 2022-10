सऊदी अरब प्रिंस ने US को धमकाया, कहा- हम जिहाद के लिए पैदा हुए, शहीद होने से नहीं डरते

International

oi-Sanjay Kumar Jha

तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस (OPEC Plus) के 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल कटौती की घोषणा से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी के संबंध आने वाले वक्त में और कड़वे होने जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब ने यह काम रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। इस बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई ने अमेरिका के खिलाफ तीखा बयान दे दिया है।

Saudi Arabia ready to “unleash the dogs of Wahhabism” whenever it suits their political interests.

A direct cousin of MBS threatens the West with Jihad and martyrdom.

1/2pic.twitter.com/GJ0SR1FqVR