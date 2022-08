इस्लामिक कट्टरपंथी के हमले में जीत गये सलमान रूश्दी, आया होश, हमलावर बोला- मैं हूं बेगुनाह

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, अगस्त 14: "द सैटेनिक वर्सेज" के लेखक सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और अब वो बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक इस्लामिक कट्टरपंथी के जानलेवा हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गये थे, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं, उनके एजेंट ने अब बयान जारी करते हुए कहा है, कि लेखक रूश्दी को अब वेटिंलेटर से हटा दिया गया है और वो बातचीत करने में भी सक्षम हैं। वहीं, रूश्दी के करीबी दोस्त आतिश तासीर ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा है, कि वो अब वेंटिलेटर से बाहर आ गये हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं।

