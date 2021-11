लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का बेटा लड़ेगा राष्ट्रपति चुनाव, जानिए पिता से कितने अलग हैं सैफ इस्लाम?

International

oi-Abhijat Shekhar

ट्रिपोली, नवंबर 15: लीबिया के दिवंगत नेता और पूरी दुनिया में क्रूर नेता के नाम से विख्यात मुअम्मर अल-गद्दाफी के बेटे ने अगले महीने लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और ऐसी रिपोर्ट है कि, गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम को इस चुनाव में जनता का समर्थन मिल रहा है और उनकी रैलियों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिसके बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि, सैफ अल-इस्लाम लीबिया के अलगे राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि सैफ अल-इस्लाम की विचारधारा क्या है और वो अपने पिता से कितने अलग हैं या फिर वो भी अपने पिता के ही नक्शे-कदम पर चलेंगे?

English summary

Saif al-Islam, son of former Libyan dictator Muammar Gaddafi, has registered for the presidency, know how different Saif al-Islam is from his father?