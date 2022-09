अमेरिका में भारत की आक्रामक विदेश नीति, जानिए जयशंकर ने कितने मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन को धोया

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 28 सितंबर: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के दौरान कई महत्वपूर्ण मु्द्दों पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष एंटनी ब्लिकंन के साथ वार्ता में भारत,अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, तेल की बढ़ती कीमतों, रूस को तेल बाजार से बाहर करने की हो रही कोशिशों पर अमेरिका का ध्यानाकर्षण कराया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ एफ-16 लड़ाकू विमानों पर अमेरिका के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक में जयशंकर ने भारत से वीजा आवेदनों के बैकलॉग का मुद्दा भी उठाया। आइए जानते हैं कि, न्यूयॉर्क दौरे के क्रम में भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका और दुनिया के समक्ष किन-किन मुद्दों को रखा।

English summary

S Jaishankar held talks with US Secretary of State Antony Blinken on important topics including bilateral relations, rising oil prices and Pakistan issue. Two days after external affairs minister S Jaishankar said that counter-terror as an explanation to provide a F-16 package to Pakistan did not fool anyone, United States (US) Secretary of State Antony Blinken said Pakistan faced real terror threats and that the package would add to Pakistani capabilities.