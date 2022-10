ऋषि सुनक के पीएम बनने से FTA पर बनेगी बात! जयशंकर की UK के विदेश मंत्री से हुई बातचीत

International

Artesh Kumar

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ब्रिटिश समकक्ष जेम्स क्लेवरली ( James Cleverly) से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता की। दोनों के बीच यह बातचीत ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिन हुई। बता दें कि दोनों देशों के नेताओं के बीच ऐसे समय पर वार्ता हुई जब ऋषि सुनक (Rishi Sunak) मंगलवार को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पीएम सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है लेकिन उन्होंने क्लेवरली को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा है। वहीं, ऋषि के आने से , भारत-यूके मुक्त व्यापार सौदे की उम्मीद कई गुना बढ़ गई है।

English summary

The two Ministers discussed several issues but the announcement of the phone call did not include the state of negotiation of the India-U.K. Free Trade Agreement (FTA) that missed the Deepavali deadline that was given earlier this year by Prime Minister Boris Johnson during his visit to India.