‘सिर्फ समझदार लोग ही पुतिन को देख सकते हैं’, रूसी राष्ट्रपति मर जाएं, क्यों मना रहा पश्चिमी मीडिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 31: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कैंसर होने और कैंसर का ऑपरेशन होने के पश्चिमी मीडिया के दावे को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन के "बिगड़ते स्वास्थ्य" की अटकलों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि, रूस लगातार यूक्रेन युद्ध में अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस के ब्रॉडकास्टर TF1 के साथ एक इंटरव्यू में रूसी विदेश मत्री लावरोव ने कहा कि केवल "समझदार लोग" ही उन्हें देख सकते हैं कि पुतिन "अच्छे स्वास्थ्य" में हैं।

चीन को लेकर अंबेडकर की भविष्यवाणी सच साबित, बाबा साहेब की बात ना मानकर नेहरू ने की गलती?

English summary

Russia's foreign minister has dismissed allegations that Putin has cancer. After which questions are being raised, why is the western media publishing such false reports.