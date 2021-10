पहली बार अंतरिक्ष में होगी फिल्म की शूटिंग, रूस की फिल्म ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को छोड़ा पीछे

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अक्टूबर 05: अब तक अंतरिक्ष आधारित फिल्मों की शूटिंग धरती पर की जाती थी और कम्प्यूटर के जरिए काल्पनिक दृश्यों को बनाया जाता था, लेकिन इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब किसी फिल्म की वास्तविक शूटिंग अंतरिक्ष में की जाएगी। आज रूस एक इतिहास बनाने जा रहा है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब एक फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में की जाएगी।

English summary

Russia is going to make history by shooting a film in the space station for the first time. With this, Tom Cruise could not become the first actor to shoot a film in space.