महाबली या खलनायक? जानिए क्यों दुनिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति?

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, फरवरी 23: 'सोवियत संघ का विघटन मेरे लिए परमाणु बम धमाके से कम नहीं था'... रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिन रात सोवियत संघ विघटन कचोटता रहता है और इसके लिए वो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को जिम्मेदार मानते रहे हैं। लेकिन, अब रूसी राष्ट्रपति महाबलि बन चुके हैं और अकेले ही दुनिया की तमाम महाशक्तियों से टक्कर ले रहे हैं। लेकिन, क्या अकेले पुतिन अमेरिका को हरा पाएंगे? क्या पुतिन अकेले यूरोपीय ताकतों को परास्त कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल... कि पुतिन वाकई एक महाबलि हैं या फिर दुनिया के लिए वो एक खलनायक बन गये हैं, इन सवालों के जवाब पुतिन के जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यों में छिपी हुई है।

English summary

Is Russian President Vladimir Putin a hero or a villain? Know why the Russian President is going to Ukraine to go to war against the world?