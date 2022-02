भारत में 10 गुना बढ़ सकती है गैस की कीमत... यूक्रेन-रूस लड़ाई से आम लोगों को लगेगा 440 वोल्ट का झटका

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 23: रूस-यूक्रेन संकट में अगर लड़ाई होती है, तो इसका सीधा झटका भारत में आम आदमियों को लगेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भारत में कई ऐसे पदार्थ हैं, जिसकी कीमत अचानकर से बढ़ने की आशंका जताई गई है। रूस-यूक्रेन तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही, इसके साथ ही साथ प्राकृतिक गैस से लेकर गेहूं तक की कीमत में इजाफा हो दाएगा और विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में विभिन्न जिंसों की कीमतों में इजाफा होगा।

भारत में किन सामानों की कीमत में इजाफा होगा, आइये जानते हैं।

English summary

The direct impact of the Russia-Ukraine war can be on India and the price of many substances can increase rapidly.