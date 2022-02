पुतिन की परमाणु हमले की धमकी, जानिए रूस और दुनिया के पास कितने परमाणु हथियार

International

oi-Ankur Singh

मॉस्को, 28 फरवरी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद से रूस पर लगाता अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के देशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक लगातार कई आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद अब यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार, मिसाइल, टैंक आदि सप्लाई करने जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के लगातार बढ़ते दबाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने को कहा है। पुतिन के इस बयान के बाद से पश्चिमी देशों और रूस के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं।

English summary

Russia-Ukraine crisis: All you need to know about nuclear weapon reserves in Russia and in the world.