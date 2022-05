रूस का फिनलैंड पर बड़ा एक्शन, बिजली रोकने के बाद अब गैस सप्लाई भी किया बंद

International

कोपेनहेगन, 20 मईः फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की कोशिशों के बीच रूस ने अपने पड़ोसी देश पर बड़ा एक्शन ले लिया है। रूस ने फिनलैंड को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई रोक दी है। फिनलैंड की सार्वजनिक स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी गैसम के मुताबिक, रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आज से रोक दी गई है। ऊर्जा कंपनी गैसम ने कहा है कि उसने रूबल में भुगतान करने की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग नहीं मानी जिसके बाद रूस ने यह एक्शन लिया है। नार्डिक देश द्वारा रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद यह कदम उठाया गया।

English summary

Russia on Saturday stopped providing natural gas to neighbouring Finland, which has angered Moscow by applying for NATO membership, after the Nordic country refused to pay supplier Gazprom in rubles.