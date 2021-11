रूस ने मिसाइल हथियार से मार गिराया सैटेलाइट, खतरे में पड़ गई स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू की जिंदगी

International

Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 16: दो महीने पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टक्कर मारने वाले रूस ने इस बार अंतरिक्ष में एक ऐसे मिसाइल हथियार का परीक्षण किया है, जिससे स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागनी पड़ी। रिपोर्ट मिली है कि रूस ने अंतरिक्ष में अपने एक हथियार से सैटेलाइट को मार गिराया है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में स्थिति काफी खतरनाक बन गई थी।

English summary

Russia has shot down a satellite by testing a weapon in space, due to which the lives of the astronauts on the space station were in danger.