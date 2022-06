EU में शामिल होना यूक्रेन का निजी फैसला, रूस इसके खिलाफ नहीं : पुतिन

International

मॉस्को, 18 जून : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होता है या नहीं, यह उसका स्वयं का निर्णय है। रूस इसके खिलाफ नहीं है और न ही हमारा इससे कोई लेना देना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए यह बात कही। बता दें कि, रूस से जारी जंग के बीच यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को बड़ी खुशखबरी दी थी।

EU में शामिल हो सकता है यूक्रेन, रूस ने कहा...

यूरोपीय आयोग ने सिफारिश करते हुए कहा था कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। यूरोपीय आयोग के इस वक्तव्य के बाद पुतिन का यह बड़ा बयान मीडिया के समक्ष आया है।

हम खिलाफ नहीं हैं..

राष्ट्रपति पुतिन ने आगे कहा कि, यह यूक्रेन और वहां के लोगों का निर्णय है, इससे रूस उसके खिलाफ नहीं है। हमारा इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। बता दें कि, रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में शामिल हो। क्योंकि इससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। हालांकि, पुतिन के बयानों से ईयू की सदस्यता लेने से रूस को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।

यूक्रेन निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र

पुतिन ने कहा कि, जहां तक उनके (यूक्रेन) आर्थिक एकीकरण का सवाल है, वे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये उनका अधिकार है। बता दें कि, रूस ने अपने पड़ोसी देश के नाटो में शामिल होने के डर से 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। यूक्रेन आज भी जंग की आग में झुलस ही रहा है।

कैसे एक देश ईयू में शामिल हो सकता है ?

बता दें कि, ईयू की सदस्यताके लिए सभी 27 सदस्य देशों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद कीव को सदस्यता देने पर विचार किए जाने से पहलेआवश्यक सुधारों पर व्यापक चर्चा होगी। अगर सभी देश सहमत हो जाते हैं और यूक्रेन सभी शर्तों को पूरा कर लेताहै, तभी उसे यूरोपीय संघ की सदस्यता मिलेगी। अगर किसी भी देश ने आपत्ति जता दी तो उनके मुद्दे पर यूक्रेन कोअपना पक्ष पेश करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने में अभी लंबा समय लग सकता है।

