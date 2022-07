Ready4Rishi: भारत के ऋषि ने कहा, ब्रिटेन से यौन अपराध खत्म करेंगे,पीएम पद के दावेदार का कठोर संकल्प

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 28 जुलाई : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार ऋषि सुनक ने देश से यौन अपराधियों के खात्‍मे का संकल्‍प लिया है। उन्‍होंने कहा कि वे ऐसे सरगनाओं को अधिकतम सजा दिलवाएंगे जो इस तरह के अपराध में लिप्‍त हैं। इसका मतलब है कि अगर ऋषि ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं तो वहां लड़कियों पर बुरी नजर डालने वालों की खैर नहीं होगी, उन्हें अब अपनी दुकाने बंद करनी होंगी।

English summary

ishi Sunak has vowed to hunt down and stamp out grooming gangs who prey on children and young women, and make their ringleaders subject to maximum life sentences as part of his campaign pledge to be elected Conservative Party leader and the next British Prime Minister.