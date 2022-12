रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर चलाई मर्सिडीज कार, यूक्रेन ने विस्फोट कर उड़ाया था पुल

क्रीमिया ब्रिज वही पुल है जिस पर अक्टूबर महीने में यूक्रेन ने हमला किया था। इस पुल के टूटने के बाद से रूस और क्रीमिया के बीच जमीनी संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद से ही इसे ठीक करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू था।

हाल ही में पश्चिमी मीडिया से ये खबर फैली कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने घर में ही सीढ़ियों पर से गिर गए हैं जिसमें उन्हें काफी चोटें लगी हैं। इस दौरान यह भी बताया गया कि पुतिन के रीढ़ की हड्डी के पास में चोट लग गई है और वह ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस खबर के आने के कुछ ही घंटे बाद पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर खुद मर्सिडीज कार ड्राइव कर सभी अटकलों को खामोश कर दिया है।

🤡 #Putin visited the #Crimean bridge, talked to the builders, and drove across the bridge by car

I wonder why the lover of all #Russian did not get behind the wheel of a brand-new Lada or have they all been distributed to the families of the dead occupiers? pic.twitter.com/VPo4wmClJd