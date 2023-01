हर हाल में रूस की होगी जीत, पुतिन ने कहा जानबूझकर पीछे हट रही रूसी सेना, वजह भी बताई

पुतिन ने युद्ध में रूस की जीत 'सुनिश्चित' होने का दावा किया है। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस इस जंग को हर हाल में जीत कर रहेगा। उन्होंने कहा कि वे डोनबास में जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने युद्ध में रूस की जीत 'सुनिश्चित' होने का दावा किया है। पुतिन ने बुधवार को अपने संबोधन में कहा कि रूस इस जंग को हर हाल में जीतेगा। वह डोनबास में जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि डोनबास में रूसी समर्थित अलगाववादी 2014 से ही यूक्रेनी सेना से जूझ रहे हैं।

पुतिन बोले- जानबूझकर हट रहे पीछे

रूसी राष्ट्रपति ने अपने गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में एक हथियार कारखाने के दौरे के दौरान कर्मचारियों से टीवी पर की गई टिप्पणियों में श्रमिकों और पत्रकारों से कहा, "हमारी जीत निश्चित है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।" उन्होंने साफ कहा कि कीव के खिलाफ ऑपरेशन में मॉस्को हर हाल में जीतेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सेना भले ही स्ट्रेटजिक तरीके से कुछ जगहों से पीछे हटी है, लेकिन वो हार नहीं बल्कि हमारे प्लान का हिस्सा है। हम अपने ऑपरेशन को बढ़ाने वाले हैं, और जल्द ही ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दे देंगे।

#UPDATE Russian President Vladimir Putin said Wednesday he had "no doubt" Moscow would emerge victorious in Ukraine, despite military setbacks in the nearly year-long offensive. pic.twitter.com/GGgOQdQ5lM