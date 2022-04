बातचीत से टूटा रूसी राष्ट्रपति का भरोसा, पुतिन के करीबी की चेतावनी, प्रतिबंध नहीं घोंट पाएंगे रूस का गला

International

मॉस्को/कीव, अप्रैल 25: समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के डिप्लोमेटिक कोशिशों को लेकर अपना भरोसा खो दिया है और अब रूसी राष्ट्रपति का मकसद यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करना है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये दावा उस वक्त किया है, जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हैं।

The Russian president has been claimed to have lost faith in peace talks with Ukraine and a close aide has claimed that Western sanctions will not choke the Russian economy.