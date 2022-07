इराक में पीएम चुनाव को लेकर मचा घमासान, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, ईरान के खिलाफ नारेबाजी

International

oi-Artesh Kumar

बगदाद, 28 जुलाई : सैकड़ों इराकी प्रदर्शनकारियों, जिनमें से ज्यादातर शिया नेता मुक्तदा अल-सदर के समर्थक थे, ने बुधवार को बगदाद में भारी किलेबंद संसद भवन पर धावा बोल दिया और प्रतिद्वंद्वी ईरान समर्थित पार्टियों द्वारा प्रधान मंत्री के नामांकन के विरोध में प्रदर्शन किया।



English summary

Hundreds of Iraqi demonstrators, mostly supporters of Shia leader Muqtada al-Sadr on Wednesday stormed the heavily fortified parliament building in Baghdad to protest against the nomination for prime minister by rival Iran-backed parties.