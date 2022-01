महासागरों पर कब्जा करने के लिए चीनी नौसेना ने जुटाई 'राक्षसी' ताकतें, आखिर क्या है ड्रैगन का इरादा?

International

हांगकांग, जनवरी 03: दुनिया में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चीन लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है और 2021 चीन की सेना के लिए बेहद शानदार रहा है और 2021 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLAN ने करीब 170,000 टन के नए जहाजों को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। हर साल इस तरह के जहाजों की आमद से लैस PLAN दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम और शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक बन गई है, जो किसी भी अन्य एशियाई नौसेना से ज्यादा ताकतवर बन गई है।

