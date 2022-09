भारतीय व्यंजन इतना पसंद आया कि UK के दंपति ने बेटी का नाम ही 'पकौड़ा' रख दिया, पोस्ट हो रहा वायरल

International

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 04 सितंबर। आपने अक्सर खाने-पीने के नाम पर लोगों को अपने बच्चों का नाम रखते हुए सुना होगा। दरअसल लोगों को जब कोई चीज काफी पसंद होती है तो उससे उन्हें काफी लगाव हो जाता है और वह अपने बच्चों को भी उसी तरह से देखते हैं और उतना ही लगाव रखते हैं। राबड़ी, इमरती, लड्डू जैसे नाम आपने अक्सर सुना होगा। भारत में अक्सर लोग इस तरह के नाम लोग अपने बच्चों के रखते हैं। लेकिन विदेश में भी एक दंपति ने अपने बच्चे का नाम भारतीय व्यंजन के नाम पर रखा है।

English summary

Parent name their daughter after Pakora here is all you need to know.